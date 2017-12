Spaanse paardenhandelaar (47) duikt op in onderzoek naar gokimperium in Eindhoven

VALKENSWAARD - Het strafrechtelijk onderzoek naar de Spaanse paardenhandelaar José Javier Salvador (47) en zijn bedrijf in Valkenswaard is vorig jaar begonnen omdat zijn naam werd genoemd in gesprekken die de politie afluisterde.

De gesprekken werden afgeluisterd vanwege het onderzoek naar een verdacht Eindhovens gokimperium. In de tapgesprekken wordt gesproken over een schimmige constructie om het vermogen van de bekende paardenhandelaar in Nederland onder te brengen, staat in een uitspraak die de Hoge Raad dinsdag publiceerde.

José Javier Salvador en zijn bedrijf worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De paardenhandelaar investeerde persoonlijk 2,5 miljoen euro in het luxe stallencomplex Javier Salvador Stables aan de ‘paardenboulevard’ in Valkenswaard. Er bestaan twijfels over de herkomst van het geld. Behalve in Valkenswaard heeft de paardenhandelaar bezittingen in de Verenigde Staten, Monaco en Spanje. En omdat hij nergens belasting betaalt, zijn er stevige vermoedens dat het gaat om zwart geld.

Beslag stallencomplex

De Hoge Raad oordeelde dinsdag over het beslag op het stallencomplex aan de Abdijweg in Valkenswaard en het beslag op zeven paarden. José Javier Salvador krijgt der paarden met een geschatte totaalwaarde van ongeveer een half miljoen euro definitief terug om de handel te hervatten en om te voorkomen dat zijn bedrijf kopje onder gaat. De Spanjaard maakt zich vanwege het beschadigde vertrouwen in de markt grote zorgen over de toekomst van zijn onderneming.

Het beslag op de manege in Valkenswaard blijft gehandhaafd om crimineel vermogen te kunnen afpakken als de paardenhandelaar schuldig is aan fraude. Over een strafzaak tegen de 47-jarige Spanjaard heeft de officier van justitie nog geen beslissing genomen.