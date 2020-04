Spandoek en kusjes op het raam voor jarige opa Tiny: ‘Als ik 100 word herinner ik me dit nog’

Wat doe je als jouw opa 90 jaar wordt tijdens de coronacrisis? Je kan dit niet samen groots vieren of met hem knuffelen, maar kleindochter Krystle Hoogerbrugge loste dit inventief op. Zij stond vrijdag samen met haar gezin klaar met een spandoek en gaf haar opa kusjes via het raam.

Opa Tiny woont samen met zijn vrouw zelfstandig in een huis in Hintham en was al zowat de hele week bezig met zijn verjaardag. ,,Geen bezoek kunnen ontvangen in deze tijden is voor mijn grootouders zwaar. Vorige week had ik mijn oma aan de telefoon en zij vertelde dat opa het heel erg vond dat hij niemand kon zien op zijn verjaardag”, vertelt kleindochter Krystle.

,,Ik werd zo verdrietig van de gedachte dat ik niet bij hem kon zijn terwijl opa dat zo graag wilde, dat ik woensdag ben begonnen met het een en ander te regelen.” Ze moest en zou erbij zijn.

En dat lukte. Opa Tiny had tot vrijdagmiddag niets door. Krystle belde haar opa via FaceTime om hem te feliciteren. ,,Dat was geweldig. Opa zei tegen me: ‘jouw lach maakt mijn dag goed’, moet je nagaan hoe hij zou reageren als hij ons niet veel later in het echt zou zien!”

Tranen in zijn ogen

En die reactie was mooier dan verwacht. Krystle stond vrijdagmiddag samen met haar ouders, vriend en zusje Kim voor de deur om opa Tiny te verrassen. En dat zorgde bij de jarige job voor tranen in zijn ogen. ,,We hadden een spandoek bij en hebben elkaar kusjes gegeven op het raam. We hebben zelfs heel de buurt opgetrommeld om voor hem te zingen.”

Toch kon niet de hele familie aanwezig zijn. Opa Tiny heeft nog twee kleinkinderen: Timo en Maxime. Maar als zij er ook bij zouden zijn, zou de familie met teveel mensen op een klein stuk grond staan. ,,Het belangrijkste is dat opa een fijne verjaardag heeft gehad en daar staan Timo en Maxime ook volledig achter.”

Nooit vergeten

Of Opa Tiny inderdaad zijn verjaardag op deze manier goed heeft kunnen vieren, werd voor zijn kleindochter al snel duidelijk. ,,Hij vertelde me diezelfde avond nog: ‘Als ik 100 word dan herinner ik me deze verjaardag nog steeds'.”

De jarige opa Tiny met zijn vrouw. © Krystle Hoogerbrugge