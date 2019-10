Spanning rond Heksenboom in Bladel loopt op

BLADEL - Met nog twee dagen te gaan is de spanning rond de verkiezing van de Boom van het jaar te snijden. De strijd gaat tussen de Heksenboom in Bladel en de Lijnbaanplataan in Rotterdam. De Rotterdammers doen hun best om hun achterstand goed te maken.

De Bladelse groenbeheerder Jan Rots houdt graag alle vertrouwen in ‘zijn’ Heksenboom, maar relativeert ook. ,,Als onze concurrent Rotterdam echt de mouwen opstroopt, legt Bladel het af. Die 20.000 inwoners van Bladel kunnen echt niet op tegen zo'n stad als Rotterdam.”

Rots is beheerder op het Bladelse landgoed Ten Vorsel, waar de Heksenboom staat. De Bladelse beuk maakt deel uit van de Boom van het Jaar-wedstrijd. Voor elke provincie is er een boom genomineerd waarop gestemd kan worden. Twee staan er al weken bovenaan: de Heksenboom in Bladel, namens Brabant, en de Lijnbaanplataan van Rotterdam namens Zuid-Holland. Tot woensdag 12 uur kan er gestemd worden. Een dag later maakt de organisatie de winnaar bekend.

Begin deze maand lag de ‘Knoest van de Kempen’ nog 300 stemmen achter op zijn Rotterdamse concurrent. Gaandeweg de maand veranderde dat en was het de Bladelse beuk die meer dan 800 stemmen voor kwam te liggen. Om de spanning erin te houden laat de organisatie sinds vorige week weg hoeveel mensen er op welke boom gestemd hebben. Nu is het dus raden hoe het ervoor staat.

PSV-Feyenoord

Maar de Rotterdamse concurrent geeft zich niet zomaar gewonnen. Op de Maasboulevard, een belangrijke invalsweg van de havenstad, is een mobiele wagen geplaatst die oproept tot stemmen. De nominatie van de Rotterdamse boom wordt ondersteund door ondernemersorganisatie UDSRotterdam. Op de website van het AD verscheen afgelopen weekeinde een artikel waarin de directeur van UDSRotterdam zich ergerde dat er van de wedstrijd een soort PSV-Feyenoord was gemaakt.

Kennelijk raakt dat in Brabant een snaar, want sindsdien staan de Rotterdammers op een dikke achterstand, constateerde zij. Ze sprak daarop de hoop uit dat Feyenoordsupporters ook van zich laten horen ten gunste van de Trots van de Lijnbaan. Hoe dat uitpakt, is - tot woensdagmiddag - voorlopig onbekend.

David tegen Goliath

Bladel heeft in ieder geval zijn best gedaan, vindt Vivian Jansen, communicatiemedewerkster bij de gemeente. ,,Wij hebben de wedstrijd vermeld op onze lichtborden, op onze gemeentelijke informatiepagina in de weekkrant en op onze eigen sociale media. De mensen in Bladel die dit interessant vinden, hebben intussen wel allemaal gestemd, denk ik. Het lijkt toch een beetje op David tegen Goliath, het kleine Bladel tegen het grote Rotterdam.”