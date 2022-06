Speciaalbier in trek: dit drinken Brabanders in het zomerseizoen het liefst

Fietser (15) zwaarge­wond bij aanrijding Elsendorp, automobi­list (61) aangehou­den

ELSENDORP - Op de Elsendorpseweg in Elsendorp is vrijdagochtend een 15-jarige jongen uit Uden geschept door een auto. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

27 mei