Speciaalbiertje wordt duurder, Brabantse brouwers lopen te hoop tegen accijnsverhogingen

,,Misschien moeten we een protestbier brouwen”, oppert Martin Ostendorf. Het lijkt een grap, maar wie de baas van de Muifelbrouwerij in Oss een beetje kent, weet dat hij ertoe in staat is. Voorlopig houdt Ostendorf het bij lobbyen tegen de aangekondigde accijnsverhogingen. ,,Ik weet dat een aantal lokale politici hier groot fan is van Muifel, misschien moeten die hun stem ook maar eens laten horen in Den Haag.”