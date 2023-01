Speedpedelecster (43) ernstig gewond door botsing tegen trailer zonder licht: ‘We vinden het verschrikkelijk’

Al een halve eeuw zeveren in de Birrekoal: ‘Allemaal lokale artiesten, dat maakt het zo leuk’

BERLICUM - Een flinke pot zeveren, dat hoef je alle lokale artiesten die van carnaval houden in Berlicum niet uit te leggen. Want dit jaar zeveren ze er al een halve eeuw flink op los in de Birrekoal. Dit jaar wordt het gouden jubileum gevierd met het motto: ‘Grenzeloos zeveren.’

11:11