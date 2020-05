Spelen voor anderhalve man en een paardenkop

De Verkadefabriek in Den Bosch gaat maandag weer open. Maar voorlopig zijn er alleen films te zien. Theater- , cabaret- en muziekvoorstellingen zijn met de huidige regels onmogelijk. Dicht blijven, het personeel ontslaan en na de winter opnieuw beginnen was voor de Verkadefabriek geen optie. ,,We hebben ook een functie te vervullen", zegt directeur Jan van der Putten.

Dus moeten films de Verkadefabriek door de zomer slepen. Vanaf 11 uur zijn er de hele dag in alle zalen films te zien. De Verkade is er klaar voor. Kaarten moeten online gekocht, er zijn looproutes, er komen gesprekjes met mensen over hun gezondheid en iedereen krijgt een plaats toegewezen. Met zo'n tien films per dag hoopt de Verkade dat de loop er weer wat in komt en ook de horeca en parkeerterreinen weer voor wat inkomsten gaan zorgen. Maar van geld verdienen is geen sprake.

Met de huidige steunregelingen en het noodfonds dat gemeenten, provincie en Rijk in het leven hebben geroepen kan de Verkade de zomer wel overleven. Maar de toekomst daarna is onzeker. De versoepeling vanaf 1 juli, als er 100 mensen maximaal bijeen mogen komen, zal niet zorgen voor een ruimere zaalbezetting omdat de 1,5 meterregeling ook van kracht blijft. De Verkadefabriek hoopt met zomerevenementen die nu bedacht worden, zoals bijvoorbeeld een buitenbios op extra inkomsten. ,,Gelukkig hebben we een groot pand waar mensen geen angst hoeven te hebben", zegt Van der Putten. ,,En we zijn blij dat we weer kunnen beginnen.”

Zichtbaar blijven

Vrijwel alle theaters en muziekzalen houden komende maand de deuren nog dicht. Theater aan de Parade in Den Bosch hoopt, net als Theater Tilburg in samenwerking met de horeca een cultureel zomerprogramma op te zetten. Popcentrum 013 blijft tot september gesloten en kijkt wat er kleinschalig deze zomer mogelijk is. ,,We moeten zichtbaat blijven", zegt Peter van der Aalst van 013.

Henri Broeren, directeur van Willem Twee Fabriek in Den Bosch, heeft met een kleine ploeg uitgetekend hoeveel mensen er in de grote zaal van het poppodium kunnen. Hij zegt: ,,We gaan open omdat we dat heel graag willen en omdat de mensen het willen, maar eigenlijk is het niet doen.” In de grote zaal van 550 mensen kunnen er nu 28. In de Toonzaal (135 stoelen) kan hij nu 24 mensen kwijt.

Pianist Rogier Telderman kon niet langer wachten

Volledig scherm Rogier Telderman. Foto Jelmer de Haas © Foto: Jelmer de Haas

,,Live spelen voor een publiek dat is waar het voor een muzikant om gaat.” Telderman speelt maandagmiddag voor vijftien mensen in zijn eigen studio in Tilburg. ,,Streaming is mooi, maar het is bij gebrek aan beter. Je hebt een koptelefoon op en slecht computerbeeld. Het echte werk is het erbij zijn, het kunnen delen en contact maken. Ik heb het enorm gemist.”

De eerste kans om weer voor een publiek te spelen grijpt Telderman (1982) ook meteen aan. In Dock Zuid in Tilburg verzorgt hij maandagmiddag 1 juni een optreden voor vijftien mensen met louter nieuw werk dat nog niet eens een titel heeft. ,,Ja, het is spannend. Durven we weer. Het leukste deel van het werk als muzikant is het spelen voor publiek. Daar doe je het voor. Ook voor mij vielen door het coronavirus alle concerten weg. Maar het ergste is dat alles wat ik voor later aan het plannen was op losse schroeven staat. Het voorbereiden van nieuwe projecten kost één tot anderhalf jaar. Als de hele muzieksector wordt opgeschort, geeft dat veel onzekerheid.”

,,Het concert is niet opgezet om er geld mee te verdienen. We vragen 22.50 euro, maar dat is inclusief een drankje en een hapje, dat scheelt allerlei verrichtingen. Met een aantal makers hebben we een gezamenlijke werkplaats waaruit we werken en die is groot genoeg voor kleinere activiteiten. Er kunnen maximaal 40 mensen in. Ik wil graag naar buiten treden met mijn muziek. Het stimuleert me om in de aanloop naar het concert een paar muzikale dingen nog eens even helemaal uit te zoeken. Ik werk momenteel aan repertoire voor een nieuw ensemble, het zijn nog losse stukken, kaders eigenlijk.”

,,We hebben zonder reclame te maken de helft van de kaarten verkocht. We willen kijken of we hier vaker kleinschalige concerten hier kunnen houden. De piano staat er toch en de kosten kunnen we laag houden. De studio huur ik toch. Ik was net voor de crisis begonnen met huiskamerconcerten, maar dat gaat nu ook niet meer.”