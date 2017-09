Speler EMK moet schade bierfiets vergoeden na fataal ongeval

EINDHOVEN/NUENEN - Het tragische en fatale ongeval met een bierfiets in Eindhoven tijdens een voetbaluitje in 2015 krijgt een wrang staartje. De schade aan de bierfiets moet vergoed worden: ruim 16.000 euro.

Een speler van het Nuenense voetbalteam dat twee jaar geleden met een bierfiets betrokken raakte bij een fatale aanrijding moet de schade aan de verhuurder vergoeden. De rechtbank in Den Bosch heeft dat bepaald.

Het fatale ongeluk met de bierfiets gebeurde op de spoorwegovergang aan de Tongelresestraat in Eindhoven. De leden van het eerste elftal van de Nuenense voetbalclub vierden met een kroegentocht per bierfiets hun kampioenschap. Tijdens het oversteken van het spoor kwam de fiets tot stilstand terwijl een trein er op af denderde.

De jongens sprongen van de bierfiets maar wisten niet te voorkomen dat hij klem raakte onder de spoorboom. De 24-jarige geblesseerde spits Ruud Bijsterveld was ook van de bierfiets gekomen maar werd door de snelheid van de trein tegen de zijkant gezogen en kwam om het leven.

De trein ramde de fiets die met groot geweld werd gelanceerd. De zwaar beschadigde bierfiets stond maanden bij de politie voor onderzoek tot de eigenaar hem weer kon komen halen. Hij stelde de EMK-speler die de bierfiets had gehuurd aansprakelijk voor de schade en claimt in totaal 16.576 euro.

Volgens het tussenvonnis van de rechter gaat het niet alleen om de dagwaarde van fiets (10.890 euro) maar bijvoorbeeld ook om de kosten van de inhuur van een nieuwe bierfiets (3200 euro) en kosten om de beschadigde fiets op te halen bij de politie.

De EMK-speler vindt de schadeclaim onterecht omdat hij meent dat hij onvoldoende instructies heeft gehad om het ongeval te voorkomen en bovendien niet was verteld dat de bierfiets niet was verzekerd. De rechter wees zijn argumenten af en bepaalde dat hij volgens de huurovereenkomst aansprakelijk is. De exacte hoogte van de vergoeding stelt de rechter later vast.

De bierfietsverhuurder reageert kort: ,,Het is nu niet zinvol om te reageren. Nog niet alles is erover gezegd. Heel veel dingen zijn wrang, dat begrijp ik. Maar natuurlijk betreur ik wat er is gebeurd.’’