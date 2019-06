Spierings (D66) blijft op landbouw in nieuwe Brabantse coalitie

Serene keramiek van perfectio­nist Geert Lap

6 juni DEN BOSCH - In een vitrine naast een notitieboekje van keramist Geert Lap ligt een hamer. Zo een met een ronde kop. De keramist was een perfectionist. Beviel het resultaat hem niet, dan was het BOEM. Weg ermee. Alles of niets.