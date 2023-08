Spitsmijden op stroomnet gebeurt nauwelijks, 180 bedrijven staan op wachtlijst ‘Haps’

Na drie generaties komt ’t Gammele Geval in ‘vreemde’ handen; Sien (21) begint er borrelcafé

BAKEL - Na bijna honderd jaar en drie generaties Van Leunen dreigde bruin café ‘t Gammele Geval in Bakel om te kukelen. De eigen kroost zag er geen heil in om de traditie voort te zetten. Jong bloed van buiten de familie gaat de zaak in leven houden.