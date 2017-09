Spoorloze schutter van schietpartij op Brabants woonwagenkamp: 'Ik schoot niet expres'

BERGEN OP ZOOM / BREDA - Verdachte Christo H. is al 2,5 jaar spoorloos. Toch kwam hij maandag vlak voor de zitting bij de rechtbank in Breda met een verklaring over de schietpartij op het woonwagenkamp aan het IJslandpad in Bergen op Zoom. Via een brief aan zijn raadsvrouw Inez Weski meldde hij dat hij in 2015 niet expres schoot. Het zou zijn gebeurd uit zelfverdediging, schreef hij.