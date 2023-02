Sporthal Arkendonk toch zo goed als plat voor nieuwbouw: ‘Onmisbaar in Dommelbergen’

OOSTERHOUT - Sporthal Arkendonk in Oosterhout gaat toch zo goed als plat voor nieuwbouw. Het college wil twee ton uittrekken om de ingrijpende ‘vernieuwbouw’ in gang te zetten. Tegelijkertijd wordt het ernaastgelegen zwembad gesloopt. De verwachting is dat de operatie in 2024 begint.

De sporthal was het laatste onderdeel in de facelift van centrum Arkendonk in wijk Dommelbergen waar nog onzekerheid over bestond. De plannen behelzen een nieuw activiteitencentrum en horeca en twee complexen met 71 appartementen (koopwoningen), met eronder ruimte voor extra winkels en zorgfuncties.

Daar komt nu de nieuwe sporthal bij. En tegelijkertijd ook de sloop van het aanpalende zwembad. Althans, de gemeenteraad mag zich binnenkort uitspreken over een voorbereidingskrediet van twee ton, om de zaak in gang te zetten. Tweede kwartaal dit jaar wordt de aanbesteding van alle bouw- en sloopplannen verwacht.

Kostenraming lastig

Maar dit is nog wel met onzekerheden omgeven. B en W wijzen erop dat er sprake is van een tekort aan bouwmaterialen en gebrek aan beschikbare capaciteit bij aannemers en installateurs. Het is lastig om een goede raming te maken van de stijgende bouwkosten. Het college houdt een vinger aan de pols. ‘De aanbesteding moet uitwijzen of er vanuit de markt voldoende interesse is voor het project sporthal Arkendonk’.

De sporthal is gebouwd in 1980 en wordt gebruikt door sportverenigingen (onder meer badminton, zaalvoetbal en handbal) en scholen voor bewegingsonderwijs. De sporthal, eigendom van de gemeente, is verouderd en gedateerd, ook wat de uitstraling betreft. ‘Vernieuwbouw’ komt als beste scenario naar voren.

Installaties gekoppeld

Het zwembad staat sinds de ingebruikname van recreatieoord de Warande leeg (begin 2016). Maar de installaties van de sporthal en het zwembad zijn aan elkaar gekoppeld. De sporthal moet hiervan worden losgemaakt. Het uitgangspunt is om de sporthal energieneutraal uit te rusten, klimaatbestendig en met opvang van regenwater.

De vernieuwde sporthal zal voldoen aan de eisen en normen van het NOC*NSF en de Koninklijke Vakbond Lichamelijke Opvoeding (KVLO). De sporthal behoudt dezelfde vloermaat (55 bij 33 meter) en drie zaaldelen. Er komen acht kleedkamers in, een EHBO- en beheerdersruimte, kleine kantine en een vaste tribune. Het vernieuwde pand moet een hedendaagse architectonische uitstraling krijgen.

Onmisbare rol

De sporthal speelt volgens B en W een belangrijke en onmisbare rol in Dommelbergen. De totale kosten worden nu geraamd op 5,9 miljoen euro, waarvan een miljoen voor tijdelijk onderdak voor de sportclubs en scholen. Waar en hoe die tijdelijke behuizing wordt geregeld is nog niet duidelijk, mogelijk komt er een tijdelijke hal op de plek waar het zwembad wordt gesloopt.

Volledig scherm Maart 2021: Medewerkers van de gemeente bouwen sporthal Arkendonk om tot een corona-proof stemlokaal. © Pix4Profs/ Ramon Mangold