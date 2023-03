St. Patrick's Day: 4 x Ierland in Bergen op Zoom

indebuurt.nlDans, muziek van de fiddle, Guinness bier en groene kleding: dat kun je verwachten tijdens St. Patrick’s Day. Op 17 maart is het tijd voor de nationale feestdag van Ierland. Maar wist je dat er in Bergen op Zoom ook heel wat van Ierland of Ierse verhalen te vinden zijn?

St. Patrick’s Day is de nationale feestdag van Ierland en kenmerkt zich als één van de gezelligste en groenste dagen van het jaar. Op 17 maart wordt wereldwijd door meer dan 75 miljoen mensen het leven van St. Patricius, de beschermheilige van Ierland, herdacht. Tientallen landen doen mee, overal met dezelfde tradities. Zo staat deze nationale feestdag in het teken van de kleur groen, typisch Iers eten en drinken: lamsstoof, fish & chips met daarbij een pint van het Guinness bier en Ierse muziek.

Ierse pub

De eerste is een inkoppertje: O’Carolans Irish Pub. Daar kun je iedere dag van het jaar terecht voor een portie Ierse gezelligheid, maar natuurlijk laten ze Saint Patrick’s Day niet aan zich voorbij gaan. De Ierse pub is nu extra groen en er zijn onder andere live optredens.

Vrijdag 17 maart 21.30 uur: Pickleweed Zaterdag 18 maart 21.30 uur: The Jolly Beggars

The Celtic Shop

Ook in de Bergse Lindebaan vind je een verscholen stukje Ierland: The Celtic Shop. Bij de Ierse speciaalzaak vind je van alles dat met Ierland te maken heeft: muziekinstrumenten, sierraden, sokken, bladmuziek en nog veel meer.

Ierse dans

St. Patrick’s Day vieren doe je natuurlijk niet alleen met een goede pint Guinness in je hand: de voetjes moeten ook van de vloer. Rosalie uit Lepelstraat ademt Ierse dans en geeft er ook les in in onze stad. Daarnaast tourt ze met folkband Rapalje Nederland en België door.

Ierse Whiskey

Na deze reis door Bergs Ierland rest ons nog maar één ding: proost, op Saint Patrick’s Day! Als je je bier op hebt of zin in ieder anders, is er altijd nog Ierse Whiskey. En die proef je op vrijdag bij F.D. Roosevelt Whiskybar & Club in de Olympialaan.

Vrijdag 17 Maart, 20.00 uur

Kijk hier voor meer informatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Bergen op Zoom. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!