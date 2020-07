Staycation in Brabant: zo vier je vakantie in de regio

Hoe fijn een vakantie naar een verre onbekende bestemming ook is, je hoeft echt niet het vliegtuig te pakken om nieuwe plekken te ontdekken. Zeker in tijden van corona is het juist fijn om dicht bij huis te blijven. Er valt namelijk genoeg te beleven in Noord-Brabant. Zo vier je als thuisblijver vakantie in de regio.

Vakanties over de grens zijn deze zomer mogelijk nu veel landen zijn beoordeeld met code geel. Toch gaan veel vakantiegangers dit jaar niet naar de Costa del Sol, het Gardameer of Côte d’Azur. Ze kiezen voor een staycation in Achtertuinië, Côte du Jardin of aan Costa del Brabant. Je hoeft namelijk niet naar het buitenland om nieuwe restaurants, stadsstranden, musea of andere bezienswaardigheden te ontdekken.

Bergen op Zoom

Voor een fysieke activiteit kan je de 183 treden van de zogenaamde ‘Peperbus’ beklimmen. De Sint-Gertrudiskerk (of Grote Kerk) is een herkenningspunt in Bergen op Zoom. Vanaf het uitkijk punt kijk je zo over de Grote Markt. Dit kan van dinsdag tot en met zondag tussen 13.00 en 16.00 uur.

De belangrijkste bezienswaardigheden van Bergen op Zoom is het Markiezenhof. Niet alleen het gebouw zelf, maar ook de tuin. Binnen vind je een museum met oude stijlkamers en tentoonstellingen.

Bergen op Zoom is een oude stad waar veel oude gebouwen bewaard gebleven zijn. Zoals de Grote Markt en de Gevangenpoort, het laatste stukje stadsmuur. Op de Grote Markt vind je zelfs het oudste hotel van Nederland: Hotel de Draak. Dit hotel bestaat al sinds 1433, toen het nog een herberg was. Het centrum leent zich perfect voor een historische stadswandeling.

Vakantie bestaat niet alleen uit fysieke inspanning, maar ook uit ontspanning. Neerstrijken op het terras of aanschuiven in een goed restaurant. Doe dat bij bierbrouwerij Sterck. Hier wordt lokaal bier gebrouwen en je kan er verschillende proeverijen doen.

Volledig scherm Het Markiezenhof in Bergen op Zoom. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Breda

Met mooi weer ben je liever buiten dan binnen. Toch een museum bezoeken terwijl de zon schijnt? Geen probleem! Blind Walls Gallery is een museum op straat. Meer dan 80 muurschilderingen vertellen de verhalen van de geschiedenis en de toekomst van Breda. Download de gelijknamige app en volg de route.

De Singels van Breda lenen zich perfect voor boottochtjes. Je kan bij verschillende maatschappijen een boot huren. Het enige dat je hoeft te doen is zelf een picknickmand meenemen en een route uit te stippelen.

Op vakantie liggen we vaak uren te bakken aan het zwembad of strand. Ook dat kan in Breda. De Galderse Meren is één van de meest bekende recreatieplassen. Heerlijk even zwemmen, surfen, suppen of zonnen? Daarvoor hoef je dus helemaal niet naar de Franse kust.

Bier proeven en tegelijkertijd cultureel bezig zijn? Dat kan bij het Bierreclame Museum. De toegang is er gratis. In het kleine museum vind je zoals de naam doet vermoeden veel reclame-uitingen afkomstig uit Nederland, België, Engeland, Ierland, Noord- Frankrijk en Duitsland. Naar eigen zeggen hebben ze hier de grootste verzameling oude Bierreclames van Europa.

Volledig scherm Bootje varen in Breda. © Pix4Profs/René Schotanus

Tilburg

Net buiten de stadsgrens van Tilburg ligt Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. In dit klooster wonen monniken die La Trappe bier brouwen. Je vindt hier dan ook de bierbrouwerij waar je naast een rondleiding kan volgen, ook bier kan proeven. Vanaf het centrum is het een kwartiertje fietsen naar de Abdij.

Voor een bruisende rooftopbar hoef je niet naar Barcelona of Londen, want in Tilburg vind je er sinds vorig jaar ook een: Doloris. Naast dat je hier kan genieten van cocktails met uitzicht op de stad, kan je er ook een meta maze bezoeken. Hierbij loop je door meer dan veertig excentriek ingerichte kamers die samen een surrealistisch doolhof vormen.

Tilburg heeft geen groot natuurstrand zoals de Galderse Meren in Breda, maar wel een heus stadsstrand. Bij Beachy kun je lekker met je voeten in het zand lurken aan een cocktail. Als dat geen vakantiegevoel geeft. Houd de agenda voor je bezoek in de gaten, want het kan zo maar zijn dat er leuke evenementen zijn zoals een silent cinema of optredens van bijvoorbeeld zanger Kafke.

Tilburg staat bekend als oude textielstad. Wie de stad bezoekt tijdens zijn staycation, kan daarom een bezoek aan het Textielmuseum niet achterwegen laten.

Volledig scherm tim frenkenbeachy 2020 opbouwen goirke kanaaldijk tilburg © Jan van Eijndhoven

Den Bosch

Wie denkt aan Den Bosch, denkt waarschijnlijk direct aan de Bossche Bol. Dit heerlijke gebakje kan je overal in de stad eten op het terras of in een koffietent. Wat nog veel leuker is, is ze zelf maken! De cursus Bossche Bollen maken kan bij Bakkerij Royal. Het beste? Hierna mag je je eigen creaties opeten!

De belangrijkste attractie van ‘s-Hertogenbosch is een rondvaart onder de stad. De binnenstad van Den Bosch is namelijk gebouwd over diverse stroompjes, die Binnendieze heten. Een deel van deze waterwegen zijn opengesteld voor rondvaarten. Denk aan veel historische doorkijkjes en spannende verhalen.

Deze zomer siert een reuzenrad de skyline van Den Bosch. Niet voor een kermis, maar voor culinaire doeleinden. Het vijftig meter hoge Smakenrad op de Pettelaarse Schans staat er tot eind augustus. Tijdens de rit kan je genieten van koffie met Bossche Bollen, lunches of zelfs een Michelin sterrendiner.

Wie op staycation in Noord-Brabant is kan een bezoek aan het Noord Brabants Museum niet overslaan. Dit museum bevat, hoe kan het ook anders, kunst, cultuur en geschiedenis van de provincie. Hier vind je de grootste kunstschatten van de provincie en leer je alles over de geschiedenis. Een echte must-visit voor iedere Brabander.

Volledig scherm Smakenrad in Den Bosch. © copyright Marc Bolsius

Eindhoven

Wil je op staycation met kinderen? Dan is het DAF Museum een aanrader. Veel mensen denken bij Eindhoven vooral aan Philips en vergeten DAF. Zonde, want het museum is leuk voor jong en oud. Er staan vele oude trucks en autootjes ten toon gesteld, maar ook politiewagens en legertrucks. Ook is er een groot speelplein en een verkeershoek waar spelenderwijs verkeersregels worden uitgelegd.

In de jaren 80 vergaarde Eindhoven wereldwijd bekendheid door de vele graffiti in de stad. Sinds die tijd is er natuurlijk ontzettend veel bijgekomen. Het zijn er zo ontzettend veel dat een fiets huren geen overbodige luxe is om ze allemaal te kunnen zien. Je kan de street art in Eindhoven op je eigen houtje bekijken, maar er worden ook tours georganiseerd.

Wat is een leuker souvenir van je vakantie dan een eigen fles drank? Bij Bottle Distillery maak je je eigen Eindhovense Gin, Rum of Vodka. Niet alleen een leuk aandenken, maar ook interessant om te zien hoe drank gemaakt wordt. Naast workshops kan je hier ook terecht om te proeven.

Rotterdam mag de bekendste foodhall van Nederland hebben, Eindhoven heeft absoluut de hipste. Een bezoek aan de Down Town Gourmet Hall mag dan ook niet ontbreken tijdens je citytrip naar de lichtstad. Je vind er meer dan 20 verschillende eettentjes onder een dak, met een super hippe inrichting.

Volledig scherm Streetart in Eindhoven © ED.nl