Steeds meer cybercriminaliteit in Brabant: aantal misdrijven verdubbeld

De provincie Brabant krijgt steeds vaker te maken met cybercriminaliteit. Vorig jaar werden er 547 misdrijven geregistreerd, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit onderzoek van Dutch-Tech Magazine , op basis van data van de politie over de afgelopen 8 jaar.

Alleen in Noord-Holland (1.591 misdrijven) en Zuid-Holland (640) kwamen in 2019 meer gevallen van cybercrime voor. Zeeland is de provincie die digitaal het veiligste jaar achter de rug heeft, met maar 94 misdrijven. Van cybercriminaliteit is sprake als er een misdrijf wordt gepleegd met bijvoorbeeld een computer of smartphone, zoals hacken, DDos-aanvallen, virussen of gevallen van internetoplichting zoals phishing.

De Brabantse gemeente met de meeste cybercrime-misdrijven in 2019 was Tilburg (130). In heel Nederland waren er alleen in Amsterdam (300) en Rotterdam (145) meer registraties. In Brabant staat Tilburg met afstand op de eerste plek. Waalwijk (34) volgt op de tweede plek. Daarna komen Eindhoven (28), Oosterhout (26) en Breda (25).