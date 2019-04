Steeds meer jongeren krijgen jeugdzorg: gemeente Oss scoort hoog

In 2015 kregen 380.000 jongen tot 23 jaar jeugdzorg. Vorig jaar liep dat aantal op naar 428.000. Dat is bijna een op de tien jongeren, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Opmerkelijk zijn de verschillen tussen de Brabantse gemeenten.

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. Het CBS heeft voor jeugdhulp en jeugdbescherming de cijfers per gemeente op een rij gezet. Met verrassende resultaten als gevolg.

Regio Brabant Noord

In het Brabants Dagblad-gebied valt het op dat jongeren in de gemeente Mill en Sint Hubert naar verhouding vaak gebruikmaken van jeugdbescherming: 2,06%. Ook in Grave en Oss wordt er relatief hoog gescoord: in beide gemeenten maakte 1,67% van de jongeren in 2017 gebruik van jeugdbescherming. Aantallen die in de laagst scorende gemeenten bij lange na niet gehaald worden. Waalwijk (0,62%), Haaren (0,6%) en Vught (0,67%) scoren in dat opzicht laag.

Jongeren in Oss gebruiken niet alleen relatief veel gebruik van jeugdbescherming, maar ook van jeugdhulp: 14,2%. In Loon op Zand ligt dat percentage zelfs nog wat hoger: 14,6%. Landerd staat op de ‘derde plaats’: 13,2% van de jongeren in die gemeente maakte in 2017 gebruik van jeugdhulp. Haaren scoort, net als bij jeugdbescherming, het allerlaagst: 6,8%. Vught (8,5%) en Sint-Michielsgestel (8,6%) sluiten daarbij aan in het rijtje.

Regio Zuidoost-Brabant

In de regio Zuidoost-Brabant zijn jongeren in de gemeenten Eindhoven (1,14%), Cranendonck (1,04%) en Valkenswaard (1,02%) in de categorie ‘jeugdbescherming’ hoogvliegers. Die cijfers staan in schril contrast met het aantal ‘jeugdbeschermingjongeren’ in Son & Breugel (0,25%), Someren (0,28%) en Heeze-Leende (0,35%).

Wat betreft de jongeren die gebruik maken van jeugdhulp, liggen de verhoudingen in Zuidoost-Brabant volledig anders. Jongeren uit de gemeente Geldrop-Mierlo (12,6%), Veldhoven en Best (beide 12,3%) hebben relatief vaak jeugdhulp nodig, terwijl daar in Someren (7,6%), Son & Breugel (7,9%) en Asten (8%) veel minder vaak sprake van is.

Regio West-Brabant

In het gebied van dagblad BN De Stem ‘scoren’ de gemeenten Woensdrecht (1,58%), Alphen-Chaam (1,4%) en Steenbergen (1,31%) hoog op het vlak van jeugdbescherming. Geertruidenberg (0,5%), Drimmelen (0,59%) en Dongen (0,67%) zijn de laagvliegers.

Met jeugdhulp komen jongeren uit de gemeenten Moerdijk (14,4%), Bergen op Zoom (14,1%) en Roosendaal (13,9%) relatief vaak in aanraking. Dat staat in vrij flink contrast met jongeren uit Baarle-Nassau (8,7%) Zundert (9,6%), en Alphen-Chaam (9,7%).