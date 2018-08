Steekpartij in Eindhoven, drie gewonden naar ziekenhuis

EINDHOVEN - In een woning aan de Bennekelstraat in Eindhoven heeft zaterdagavond omstreeks 21.30 uur een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn drie mannen gewond geraakt.

De steekpartij vond plaats tijdens een vechtpartij in de woning. Er waren op dat moment vijf personen in de woning aanwezig. Een van de slachtoffers liep steekwonden op en ging naar buiten, waar hij op straat in elkaar zakte. Twee andere betrokkenen liepen snijwonden op.

Bloed

Na de steekpartij kwamen twee ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. Alledrie de slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht.

Quote Het is in huis een bloederige bedoening. Woordvoerder politie

,,Het is in huis een bloederige bedoening'', aldus een woordvoerder van de politie. Ook op straat ligt een grote plas bloed op de plek waar het slachtoffer in elkaar is gezakt.

De twee andere mannen in de woning zijn aangehouden door de politie. De drie gewonden zijn inmiddels in het ziekenhuis ook aangehouden voor de steekpartij. Alle vijf de mannen worden door de politie verhoord in verband met het onderzoek.

Forensische recherche