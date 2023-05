Steenbergen niet langer pispaaltje van de wc-alliantie

Golfer Caron komt op gelijke hoogte met Luiten na derde dag KLM Open, Larrazábal leidt in Crom­voirt

Golfer Joost Luiten is na de derde ronde op het KLM Open gezakt naar de gedeelde vijftiende plaats. Luiten kwam in Cromvoirt net als een dag eerder tot 72 slagen, wat gelijk is aan het baangemiddelde. Hierdoor zakte hij wel zeven plaatsen. Landgenoot Rowin Caron won twee plekken en staat op gelijke hoogte.