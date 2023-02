Steenbergse Vishandel De Meerpaal verruilt winkelpand voor tweede verkoopwagen: ‘We komen nu naar de klant toe’

En dus ook in het vertrouwde Steenbergen. De vishandel is voortaan op woensdagmiddag op de markt te vinden en staat op vrijdagochtend aan het Floraplein. ,,We komen nu naar de klant toe in plaats van andersom”, zegt eigenaar Han Schot.

Een combinatie van hoge energiekosten, personeelstekort en de komst van een tweede verkoopwagen leidde uiteindelijk tot de beslissing om de winkel te sluiten. ,,Een extra wagen hadden we al langer op het oog. Het besluit om te stoppen met de winkel was dan ook al eerder gemaakt.”

Het Steenbergse centrum is lang niet meer zo bruisend zoals het ooit is geweest. Dat is bij de vishandel niet onopgemerkt gebleven. Schot: ,,We moesten de uren verdelen over de wagens en de winkel, waar het steeds rustiger werd. Nu kunnen we ons volledig focussen op de verkoopwagens.”