Stelen in tijden van oorlog, mág dat? Onderzoekster duikt Brabantse archieven in

Was dat omdat ze door de omstandigheden gedwongen werden? Omdat ze, als gevolg van de schaarste die de oorlog veroorzaakte, honger en armoe leden? En dus hun opvattingen over ‘goed’ en ‘fout’ vlot opzij schoven? Het zijn die vragen die ten grondslag liggen aan het onderzoek dat Jan Julia Zurné, politiek historicus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, de komende jaren gaat doen. De gerechtelijke archieven van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch en het Noord-Hollands Archief in Haarlem zijn daarbij haar belangrijkste bronnen.

Armoede en honger

De statistieken van het CBS laten zien dat het aantal veroordelingen wegens diefstal in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog verdrievoudigde. Zurné is vooral benieuwd naar de motieven van de burgers die na de inval van de Duitsers op dievenpad gingen. Waren armoede en honger de belangrijkste genoemde drijfveren of speelden er misschien ook principiële argumenten mee? Want als de bezetter de rechtsstaat vertrapt, waarom zou je je dan als individuele burger nog aan de wet houden? Zurné: ,,Zulke vragen willen we beantwoorden. En het is ook interessant om Brabant en Noord-Holland te vergelijken. Den Bosch en Haarlem zijn twee middelgrote steden, maar Den Bosch werd al in het najaar van 1944 bevrijd terwijl Haarlem de Hongerwinter meemaakte. Bovendien had Brabant al voor de oorlog een crimineel imago, denk maar aan de Bende van Oss”.

Onderdeel van het onderzoek is ook de vraag hoe de rechterlijke macht reageerde op de toenemende criminaliteit. ,,De rechtspraak bleef grotendeels in handen van Nederlandse rechters, het zou onjuist zijn om te zeggen dat alle Nederlandse rechters in de oorlog ‘fout’ waren.” Bij het Openbaar Ministerie lag dat wezenlijk anders, zegt Zurné. ,,Op papier bleef dat onafhankelijk, maar in de praktijk kwam de leiding van het Openbaar Ministerie toch meer en meer in handen van NSB’ers.” Ook op de vraag of dat leidde tot een strengere bestraffing van de wetsovertreders, hoopt Zurné het antwoord te vinden.

Acceptabel

Ook na de Tweede Wereldoorlog bleven de criminaliteitscijfers hoger dan voorheen. Dat was zeker tot 1950 zo, weet Zurné. ,,In de jaren van de wederopbouw was de schaarste ook nog groot, dat zal de belangrijkste reden zijn. We zijn vooral benieuwd naar de opvattingen over criminaliteit. Vonden mensen het acceptabel of wisten ze heel goed dat het eigenlijk niet mag?”.

Zurné deed eerder onderzoek naar aanpassingen in het vervolgingsbeleid van het Belgische Openbaar Ministerie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Behalve op de rechtbankarchieven van Den Bosch en Haarlem hoopt ze bij haar nieuwe project -dat drie jaar gaat duren- ook op medewerking van burgers. ,,Bijvoorbeeld van mensen die thuis brieven hebben liggen van familieleden die in de oorlog in de gevangenis hebben gezeten. Vroeger rustte daar een taboe op, maar misschien is er nu meer begrip voor de omstandigheden”. Mensen die Zurné van dienst kunnen zijn, kunnen haar een mail sturen: j.zurne@let.ru.nl.