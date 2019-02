Stem op jouw favoriete zwijmelfilms en win!

Anderhalf miljard om Brabant in toekomst bereikbaar te houden

6 februari DEN BOSCH - Anderhalf miljard. Zoveel geld is nodig om Brabant ook in de toekomst bereikbaar te houden via het openbaar vervoer. Dat zegt de Provincie Noord-Brabant. Tussen Brabantse steden en de Randstad moet in 2040 elke tien minuten een intercity gaan rijden. Het is de bedoeling dat negen grote steden in het land dan over en weer binnen 60 tot 90 minuten bereikbaar zijn.