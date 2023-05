Stenen winkel en webshop kunnen naast elkaar bestaan

Bij zoektocht naar hoe om te gaan met opvang vluchtelin­gen wil Deurne ‘geen onnodige onrust’

DEURNE - Deurne wil haar verantwoordelijkheid nemen in de opvang van vluchtelingen. Daar zijn alle politieke partijen het samen over eens. ‘Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor de zorgen die het oproept.’