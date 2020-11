Sterfte in Zuid-Nederland door corona tijdens eerste golf acht keer hoger dan in noorden van het land

CBS-cijfersIn Zuid-Nederland zijn tijdens de eerste golf in het voorjaar acht keer zoveel mensen overleden aan covid-19 dan in Noord-Nederland. De GGD-regio Hart voor Brabant telde in die periode in absolute aantallen de meeste mensen die zijn overleden na een (vermoedelijke) besmetting: 1420 overledenen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het gaat om de periode van de weken 10 tot en met 26, ofwel 2 maart tot en met 28 juni. Het was al duidelijk dat Brabant harder is getroffen dan andere delen van het land. Cijfers over doodsoorzaken komen later binnen, aldus het CBS, en die zijn gebaseerd op doodsoorzaakverklaringen van artsen. De gegevens over mensen die in het voorjaar aan een coronabesmetting of een vermoedelijke besmetting overleden, zijn nu vollediger dan voorheen.

Zuid-Nederland

In de weken 10 tot en met 26 zijn in Nederland 10.100 mensen overleden aan een vastgestelde of vermoedelijke covid-19. In het zuiden van het land ging het om gemiddeld om 105 mensen per 100.000 inwoners en in het noorden om 12 personen per 100.000 inwoners. In West-Nederland lag dit gemiddelde op 47,4 en in Oost-Nederland op 57,1.

In Nederland sloeg corona dit voorjaar hard toe in Brabant. Patiënten moesten op enig moment overgeplaatst worden naar andere delen van het land. In diverse Brabantse dorpen en steden, vooral in het oosten, stierven veel mensen na een besmetting met het virus.

Brabant Zuidoost en West-Brabant

In de GGD-regio Hart voor Brabant, met onder de plaatsen Tilburg, Waalwijk, Den Bosch, Uden en Veghel, ging het om 132,3 mensen per 100.000 mensen die overleden aan covid-19 in week 10 tot en met 26, zo blijkt nu uit de cijfers. Alleen in Zuid-Limburg lag dit getal iets hoger: 133,3 met in totaal 796 sterfgevallen. In de regio Brabant Zuidoost ging het om 736 doden (gemiddeld 94,3 per 100.000 inwoners) en in West-Brabant om 363 sterfgevallen (51,2 per 100.000 inwoners).

Landelijk gezien overleed van alle mensen die stierven tijdens de eerste golf, één op de zes mensen aan covid-19. In de regio Hart voor Brabant was dat één op de drie mensen en in Brabant Zuidoost een kwart.

Volledig scherm Sterfgevallen tijdens de eerste golf. © screenshot LocalFocus