Sterfte onder bewoners verpleeghuizen en instellingen in Brabant bijna drie keer zo hoog

De sterfte onder bewoners van Brabantse verpleeghuizen en instellingen was in week 14 (30 maart tot en met 5 april) bijna drie keer zo hoog als in het begin van dit jaar. Dat blijkt uit de voorlopige sterftecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM. De hogere sterfte is vooral onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten, gevangenissen en asielzoekerscentra.

In de eerste tien weken van dit jaar (tot en met 8 maart) overleden in Nederland gemiddeld 797 mensen per week in instellingen. In week 14 is dat cijfer landelijk ruim verdubbeld naar 1485 bewoners. In Brabant stierven met 324 bewoners de meeste mensen in een instelling.

De schattingen zijn gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 14 in combinatie met verzamelde gegevens over bewoners van de zogenaamde institutionele huishoudens (mensen die in een instelling wonen).

Al eerder werd duidelijk dat het aantal ouderen dat in verpleeghuizen overlijdt aan corona, hoger ligt dan valt af te lezen uit RIVM-cijfers. Dat komt omdat het RIVM alleen mensen meetelt die positief zijn getest op het virus.

Ook flinke stijging particuliere huishoudens

Ook de sterfte onder particuliere huishoudens is de afgelopen weken gestegen. Bij particuliere huishoudens steeg het aantal overledenen van gemiddeld 2 336 per week in de eerste tien weken van 2020 naar 3 552 in week 14. In Brabant stierven twee keer zo veel mensen als gemiddeld eerder dit jaar.