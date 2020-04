Sterftecijfer in bijna alle Brabantse gemeenten hoger dan gemiddeld

Het sterftecijfer in Brabant ligt momenteel fors hoger dan in een gemiddelde week van dit jaar vóór de uitbraak van de coronacrisis. In de meeste gemeenten is het aantal overledenen tot twee keer zoveel. In vijf gemeenten is het aantal doden zelfs vier keer of meer zo hoog dan normaal. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vrijdag publiceerde.

In de week van 6 tot en met 12 april (week 15) schat het CBS dat er 5000 mensen zijn overleden in Nederland. Dat zijn 2000 mensen meer dan gemiddeld dan in de eerste periode van dit jaar. Dat aantal is vergelijkbaar met de week ervoor. Daarmee zou het sterftecijfer bijna twee keer zo hoog liggen dan normaal. Een groot deel van dat sterftecijfer is volgens het RIVM gerelateerd aan COVID-19. Wel deel dat is, wordt pas later duidelijk aan de doodsoorzakenregristraties.

In Noord-Brabant ligt het aantal overledenen opvallend hoog. In week 14, van 30 maart tot en met 5 april, is in veel gemeenten het aantal doden verdubbeld. In vijf gemeenten ligt het aantal overledenen zelfs op vier keer of meer ten opzichte van een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Zo zijn er in Grave en Uden 6 keer zoveel doden te betreuren vallen dan normaal.

Het RIVM meldde in week 14 dat er 1077 personen zijn overleden aan COVID-19. In week 15 (stand op vrijdag 17 april 2020) zijn dat er 1036. Die cijfers liggen fors lager dan het landelijke sterftecijfer, omdat niet alle overledenen in Nederland getest zijn op COVID-19. De werkelijke aantallen aan corona overleden personen zijn daardoor mogelijk hoger.

Minder dan gemiddeld