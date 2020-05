Sterke afname van aantal vacatures door coronacrisis, met name in Midden-Brabant

Zijn grote passie wordt Joost (30) uit Halsteren fataal: 'Het stereotype surfer, dat was hij’

13 mei HALSTEREN - Een van de surfers die maandag om het leven kwam in de zee bij Scheveningen groeide op in Halsteren en speelde nog altijd in dweilband Wa Motte D'r Mee uit Bergen op Zoom. Vanwege deze hobby was Joost Bakker, zeker in aanloop naar de Bergse Vastenavend, nog geregeld in Brabant te vinden. Al bleef surfen passie nummer één.