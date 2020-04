Sterven in corona-tijd; afscheid op anderhalve meter

Driekwart Brabantse responden­ten wil app tegen versprei­ding corona en is bereid deel van privacy op te geven

10 april Uit een enquête van BN DeStem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad blijkt dat een groot deel van de deelnemers een corona-app op z’n telefoon wil installeren in de strijd tegen het virus. Een ongeveer even grote groep is bereid een deel van zijn of haar privacy in te leveren mocht de app het virus helpen bestrijden. De enquête is in een dag tijd door ruim 1200 Brabanders ingevuld.