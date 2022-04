Stijgen onze prijzen hard? Brabanders in deze landen kijken nergens van op: ‘Inflatie van 50 procent is hier geen uitzondering’

Bianca Tülü uit Breda en haar man en kinderen wonen sinds januari vorig jaar met hun vier kinderen in de Turkse badplaats Bodrum. In de mediterraanse zon, vlakbij de zee en enkele paradijselijke stranden. Maar door de Turkse inflatie viel de droom van het hebben van een eigen zaak al snel in duigen. ,,We dachten dat we in Nederland wel wat centjes gespaard hadden en wilden hier een kapperszaak openen of overnemen. Dat kan niet meer, want de huurprijzen stijgen gigantisch.”