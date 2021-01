Stijging in aantal autobranden in Brabant vorig jaar, behalve in Tilburg en Den Bosch

Het aantal meldingen van autobranden in Brabant is vorig jaar gestegen in vergelijking met het jaar ervoor. In 2020 werden er 983 meldingen gemaakt tegenover 955 in 2019.

In het hele land was het in 2020 bijna 5600 keer raak. Een jaar eerder was dat nog 5200 keer, zo blijkt uit data van de website alarmeringen.nl. De meeste autobranden in 2020 werden geteld in de grote steden, waarbij Amsterdam met 327 aan kop gaat. Daarna volgen Den Haag (319), Rotterdam (243) en Eindhoven (154).

Opvallend is dat in Den Bosch en Tilburg het aantal meldingen van autobranden flink daalde. In Den Bosch waren er twee jaar geleden 76 meldingen tegenover 54 vorig jaar. Een daling van 29 procent. In Tilburg was er een daling van 19 procent waarneembaar.

Stijging in West-Brabant

In het westen van Brabant steeg in de grotere plaatsen het aantal meldingen juist. Zo werd er in Roosendaal 32 keer alarm geslagen tegenover 20 keer het jaar ervoor. In Breda waren er 17 meer meldingen en in Oosterhout waren het er 8 meer, wat zorgt voor een stijging van 50 procent.

Buiten Brabant is het aantal meldingen in enkele andere plaatsen in Nederland explosief gestegen. Zo was er op Urk in 2019 maar één melding van een autobrand, vorig jaar waren dat er 14. Ook in IJsselstein, Zwanenburg en Appelscha was een significante stijging te zien.

In Limburg was de stijging het grootst. Daar steeg het aantal meldingen van een autobrand met ruim 13 procent. In Friesland daalde het daarentegen met bijna 12 procent.