Stijging van meer dan 300 gevallen: laatste etmaal 1256 positieve coronatests in Brabant

Nieuwsover­zicht | Vuurwerk veroor­zaakt ravage bij woning - Bijna 1000 nieuwe coronabe­smet­tin­gen in Brabant

11 oktober De afgelopen 24 uur zijn er 972 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd in Brabant, zo blijkt uit RIVM-cijfers. Vijf Brabanders werden opgenomen in het ziekenhuis en één persoon overleed. Daarnaast werden bewoners van een huis in Rosmalen opgeschrikt door een harde knal. Een stuk vuurwerk veroorzaakte een ernstige ravage bij hun voordeur. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht.