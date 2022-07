Stilzitten en wachtgeld innen is niets voor voormalig burgemeester: ‘Van werken krijg ik energie’

Zo’n dertig jaar werkt Antoine Walraven (55) uit Langenboom voor de publieke zaak. Na zijn studie planologie en ruimtelijke ordening was Walraven eerst ambtenaar en adviseur, later stortte hij zich in de politiek.

Hij was zes jaar raadslid in Best, daarna vier jaar wethouder. In juni 2013 werd hij burgemeester in de gemeente Mill en Sint Hubert. ,,Ik mocht dit prachtige ambt 8,5 jaar vervullen”, aldus de inwoner van Langenboom, die door de herindeling burgemeester-af was per 1 januari dit jaar. ,,Ik koester de vele indrukwekkende en dierbare herinneringen aan mijn tijd in de mooiste gemeente van Nederland.”