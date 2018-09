Stints in de ban na dodelijk ongeval in Oss

Een groot aantal kinderdagverblijven stopt tijdelijk met het gebruik van elektrische bolderkarren - Stints - naar aanleiding van het dramatische ongeluk in Oss donderdagochtend waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Hoewel de oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk is, willen veel organisaties voorlopig geen risico lopen met de karretjes.

,,Tot er nadere informatie is, stoppen we met het gebruik van de Stints", zegt een woordvoerder van AVEM. AVEM heeft vele vestigingen in Brabant. ,,Wij gaan het vervoer anders inzetten. Wij hebben er een heleboel, maar niet overal werd met Stints gereden."

Ook Kindercentrum Kindertuin maakt op haar website bekend onmiddellijk te stoppen met de elektrische bolderkarren. 'Gedurende het lopende onderzoek maken wij geen gebruik van onze Stints voor het vervoer van onze kinderen. Wij zorgen voor vervangend vervoer.' De Kindertuin heeft vestigingen in Haaren, Boxtel, Helvoirt, Liempde, Esch, Lennisheuvel, Best en Heeswijk Dinther.

Korein

Korein Kinderplein - met meer dan 110 vestigingen in Zuidoost-Brabant - heeft eveneens per direct besloten elektrische bakfietsen niet meer in te zetten. 'Wij zetten de Stints dus niet meer in tot er duidelijkheid komt over de oorzaak van het ongeval vanuit de Onderzoeksraad voor Veiligheid', meldt de organisatie in een brief aan alle ouders.

Volgens Vivian van de Ven, directeur Korein Kinderplein, waren er binnen de kinderopvangorganisatie verschillende elektrische bakfietsen in gebruik. Ook krijgen bestuurders volgens van de Ven voor het besturen van Stints een rijvaardigheidstraining. Tevens worden de voertuigen jaarlijks onderhouden. De kinderen worden voorlopig op een andere manier vervoerd.

Ideaal vervoermiddel

Bij kinderdagverblijf De Groene Vlinder in Etten-Leur blijven ze de elektrische bolderkarren gewoon gebruiken. Ze maken daar al jaren gebruik van Stints. ,,Met veel plezier, want het is voor ons een ideaal vervoermiddel. We hebben er vier in gebruik en tot nu toe hebben we geen vervelende ervaringen. Natuurlijk moet je er wel voor zorgen dat ze niets mankeren, onze Stints krijgen regelmatig een soort van APK. Daarnaast wordt er goed getraind voordat onze mensen met dit vervoermiddel de weg op gaan", aldus een medewerker van De Groene Vlinder.

Ook Partou, een grote speler met vestigingen in het hele land, blijft gewoon gebruikmaken van de elektrische bolderkarren. Dat geldt ook voor DAK kindercentra, met zestig vestigingen in Den Haag en omstreken. ,,We volgen het onderzoek op de voet, maar tot op heden zijn nooit ongelukken gemeld'', aldus een woordvoerster van DAK.

Ska Kinderopvang maakt ook al jarenlang gebruik van de Stints, en blijft dat voorlopig ook doen. 'Wij volgen nauwlettend de berichtgeving over de oorzaken van het ongeluk en nemen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek zo nodig maatregelen om de veiligheid te waarborgen', meldt de organisatie die vooral actief is in Amersfoort en omgeving.

Staatssecretaris