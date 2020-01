Storing tussen Breda en Eindhoven alweer opgelost, treinen rijden weer

De Dordtse slaapzak­moord na 43 jaar uit de mottenbal­len: ‘Vrouwen plegen bijna geen moorden’

27 januari ,,Vrouwen plegen bijna geen moorden, laat staan zulke jonge. Anneke V. wel. Ik wilde weten wat er van haar terecht gekomen is.’’ Het was reden genoeg voor de Brabantse journalist Twan van den Brand om enkele jaren onderzoek te steken in de Dordtse slaapzakmoord, die in 1976 gepleegd werd. Het leidde tot een webfeuilleton. Deze week verscheen de eerste aflevering.