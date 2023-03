Storingen in Deurne: gemeente telefonisch niet te bereiken en lantaarnpalen werken niet

Dinsdagmiddag trad de telefoonstoring op. De gemeente adviseert Deurnenaren om via mail, Facebook, Twitter of het contactformulier op de website te communiceren.

De storing in het openbare lichtnet in de wijk Heiakker werd 's ochtends bekend. Vier lantaarnpalen in de straten Atalanta, Zilveren Maan, Korenbloem en Paardebloem werken niet naar behoren. Daarvan werd Enexis door de gemeente op de hoogte gesteld. Een woordvoerder van de netbeheerder weet niet of dat al voor zonsopkomst geconstateerd was. ,,Maar dat kan ook overdag blijken aan de hand van computerapparatuur.”