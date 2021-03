Storm raast over Brabant: grote hinder op snelwegen, coronateststraat dicht

De eerste storm van 2021 is óók in Brabant een feit. De ene na de andere stormschade wordt gemeld. Volgens het KNMI duurt de storm vandaag nog wel even. De piek wordt rond het middaguur verwacht.

Door de wind is donderdagochtend een vrachtwagen omgewaaid op de Van Brienenoordbrug. Alle rijstroken op de A16 van Rotterdam richting Breda zijn voorlopig gesloten. De verkeershinder duurt zeker nog uren.

Op de Moerdijkbrug richting Breda ging het donderdagochtend twee keer mis. Een busje waaide om en zorgde voor vertraging in het verkeer. Even later kantelde ook een vrachtwagen en werd de weg opnieuw tijdelijk gesloten. Momenteel is alleen de rechterrijstrook is nog dicht.

Vrachtwagen gekanteld op de Moerijkbrug richting Breda.

Busje op Moerdijkbrug richting Breda waait om door harde wind.

De storm zorgt er ook voor dat de XL coronatestlocatie aan de Anton Coolenlaan in Eindhoven is gesloten. Er zijn hekken omgewaaid en vanwege veiligheid is besloten de testlocatie te sluiten.

Coronatestlocatie in Eindhoven is gesloten vanwege de storm.

Op meerdere plaatsen is stormschade aan daken. Op de Markt in Prinsenbeek zijn dakpannen van het dak afgewaaid en is een schoorsteen los komen zitten. Door de harde wind liet de dakbedekking van een huis los aan de Nijenrodestraat in Breda. Op beide plaatsen is de brandweer opgeroepen.

Dakbedekking in Breda laat los door de storm

Dakpannen zijn door de harde wind van het dak afgewaaid in Prinsenbeek

De oprit naar de A59 bij Made in de richting van Hooipolder is tijdelijk afgesloten. Daar is een boom op de weg gevallen. Een hoveniersbedrijf is opgeroepen om de boom kort te zagen en op te ruimen.

MADE, Netherlands, 11-03-2021, De oprit naar de A59 ter hoogte van Made is in de richting van Hooipolder tijdelijk afgesloten wegens een omgevallen boom die gedeeltelijk op de weg ligt.

In Oisterwijk heeft een dakrand het begeven van een woning aan de Boy Ecurystraat. De brandweer kwam ter plaatse om de rand te verwijderen.

Dakrand laat los door harde wind in Oisterwijk

Ook in de natuur is de schade van storm goed te zien. In het bos bij Landgoed Zoomland bij Bergen op Zoom zijn grote delen van bomen afgebroken.

Door de wind zijn bomen afgebroken in Langdgoed Zoomland bij Bergen op Zoom