Straatsteen door ruit van Brabants medium Robbert van den Broeke: 'Ik had wel dood kunnen zijn'

Van den Broeke noemt zich een medium. Meerdere malen ontdekte hij graancirkels. Iets waar kennelijk niet iedereen even blij mee is. ,,Ze hebben het al langere tijd op mij gemunt." Naar wie die 'ze' zijn, is het gissen. Zelf vermoedt Van den Broeke dat zijn belagers gezocht moeten worden in de agrarische hoek. ,,Niet iedereen is blij wanneer er in zijn akker een graancirkel wordt aangetroffen."