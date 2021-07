Straten onder water gelopen in Breda na hevige regenval

De straten staan zondagmiddag blank op meerdere plekken in Breda. Ook in Tilburg ziet de lucht grijs en vallen er flinke buien. Net als op zaterdag geldt er in Brabant en Limburg code geel. Dat meldt het KNMI. Er kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Code geel is van kracht van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur.

In Breda zijn er flinke buien gevallen. Daardoor staan meerdere straten deels onder water, zoals te zien is in onderstaande Twitterberichten en foto’s. In de stad staan onder andere de Heuvelstraat en Oranjeboomstraat blank. Die straten zijn door bewoners afgezet. Als er auto’s doorheen rijden komt het water bij de bewoners het huis binnen.

Op de Markendaalseweg en Jan van Polanenkade staan ook grote stukken straat blank. Op de kruising van de Heilaarstraat met Baanzicht is de brandweer bezig met het openen van putten, in de hoop dat het water sneller wegstroomt.

,,Dat het mis was met de hoeveelheid regen merkten we aan de afvoer van de afwasmachine", vertelt Roeland Roovers uit Breda. ,,Die hoorden we ineens borrelen waarna ook water in de wasbak in de keuken en de wc-pot van het toilet omhoog begon te komen. Door het water daaruit te halen met emmers konden we maar net een overstroming voorkomen.”

(Tekst gaat verder onder de tweet)

In het zuiden van het land trekkenonweersbuien over. Daar kunnen harde windstoten en lokaal hagel bij voorkomen. Ook kan er in korte tijd veel neerslag vallen.

De buien trekken daarna langzaam verder naar het noorden van het land. Zaterdag gold om dezelfde reden ook al code geel in de zuidelijke provincies.

(Tekst gaat verder onder de tweets en foto's)

Volledig scherm In Breda staan onder andere de Heuvelstraat en Oranjeboomstraat onder water. Die straten zijn zondagmiddag door bewoners afgezet. © Perry Roovers / MaRicMedia

Schade is groot

Niet alleen de straten staan in Breda onder water. Op meerdere plekken zijn er meldingen binnengekomen van waterschade. Bij een pand van de Stichting Cultureel Locatiebeheer aan de Veilingkade is het plafond er door het regenachtige weer slecht aan toe. Bij Poppodium Phoenix aan de Industriekade is de vloer onder water gelopen, net als bij de MotMot Gallery aan de Belcrumweg en Café Brandpunt in de Reigerstraat.

Volledig scherm Waterschade is bij een pand van de Stichting Cultureel Locatiebeheer aan de Veilingkade enorm. © Redactie

Grijze wolken boven Tilburg

Boven Tilburg hangen zondagmiddag rond 15.30 uur grote, grijze wolken in de lucht die voor enorme hoeveelheden regen zorgen. Daarbij had de stad te kampen met windstoten.

Volledig scherm Code geel deed zondagmiddag haar naam eer aan in Tilburg. Boven het centrum zag de lucht zwart van de donderwolken die voor enorme hoeveelheden regen zorgden. © Jan van Eijndhoven

Wateroverlast bij zuiderburen

Niet alleen in Brabant en Limburg regent het pijpenstelen. Ook bij onze zuiderburen in België onweert het zondagmiddag hevig. In verschillende Belgische provincies lopen meldingen van wateroverlast binnen. Weerman Frank Duboccage verwacht dat tegen 15.00 uur het ergste leed in Vlaanderen geleden is. ,,Daarna kunnen er nog wel losse buien vallen, eventueel ook met een donderslag, maar minder intens.”

