Streefbedrag van actie voor dochters van Silvana Heber bereikt: 10.000 euro binnen

Gevonden lichaam in bosperceel is van vermiste Silvana

VESSEM - Het lichaam dat dinsdagavond in een bosperceeltje tussen Vessem en Veldhoven werd gevonden, is van de vermiste Silvana Heber (36) uit Hoogeloon. Dat meldt de politie woensdagochtend. De zoekplek kwam dinsdag in beeld door erg concrete aanwijzingen tijdens het onderzoek.

23 november