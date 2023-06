Streep door windmolens in Mariahout, dus Laarbeek moet alternatieve energie vooral uit zonnepanelen halen

Banting Gebouw op Pivot Park nu Nationaal Chemisch Erfgoed: ‘Hier begon Oss far­ma-stad zo’n beetje’

OSS - Het is een gebouw dat, vooral door de uitvinding van de pil, de wereldgeschiedenis mede bepaalde. Het Banting Gebouw op het Pivot Park in Oss is donderdag uitgeroepen tot Nationaal Chemisch Erfgoed.