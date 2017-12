Strijp-S Eindhoven krijgt een verticaal bos in groene toren

Dat heeft Jack Hock van de stichting Sint Trudo bekendgemaakt. Hock hoopt dit voorjaar al te gaan bouwen, zodat de oplevering van de 125 lofts met een hoogte van 3,5 meter en een oppervlak van 50 vierkante meter, in de zomer van 2019 plaats kan vinden. Ze worden verhuurd voor huren onder de huurtoeslaggrens van iets meer dan 590 euro. Op de begane grond komen winkels en horeca, op de eerste twee verdiepingen werkplekken en bergingen. Parkeren moeten de bewoners bij het Veemgebouw, verderop aan de Torenallee.

Hét voorbeeld voor de toren staat in Milaan: de Bosco Verticale van de Milanese architect Stefano Boeri. Die tekent ook het woongebouw van Trudo, dat op de kleine driehoek tussen de Apparatenfabriek en de Phililitelaan - moet verrijzen. In Utrecht is een soortgelijk project in de maak, maar Trudo heeft goede hoop eerder klaar te zijn. Boeri benadrukt via Trudo dat het de eerste groene toren is in de sociale woningbouw. ,,Stedelijke bebossing verbetert het leefmilieu van de stad. Maar dat niet alleen. Het biedt ons ook een kans om de leefomstandigheden te verbeteren van de mensen die in die stad wonen. En het wordt een aantrekkelijke woonomgeving voor mensen met een bescheiden inkomen", schrijft de Italiaan.

Diverse exemplaren

De bomen - de hoogste is 6,5 meter hoog - en planten geven de toren niet alleen een groen beeld, ze nemen ook 50.000 kilo CO2 op - een compensatie voor 350 keer vliegen naar Parijs zegt Trudo - en geven 13.750 kilo zuurstof terug. Met bomenkweker Van den Berk in Sint-Oedenrode en tuininrichter Du Pré uit Helmond is een keuze gemaakt uit bomen van diverse kleuren, exemplaren die bloeien, die verkleuren in de de herfst en die 's winters groen blijven. Zo ontstaat in elk jaargetijde een apart gevelbeeld. De bomen worden deze winter al aangeplant in vergelijkbare bakken, zodat ze in 2019 rechtstreeks overgezet kunnen worden naar de gevelbakken.

Elke loft heeft een balkon en een of twee plantenbakken. De verzorging van de bomen en planten wordt collectief geregeld, aldus Jack Hock. ,,Niet alleen omdat je er van binnenuit niet aankunt, maar ook omdat het over vijf jaar nog mooi moet zijn. De bakken krijgen een aan- en afvoersysteem voor water dat zelfstandig geregeld wordt. En af en toe gooien we er wat Pocon bij. Een of twee keer per jaar moeten de bomen met een installatie of abseilend gesnoeid worden." Hock geeft toe dat het onderhoud van de flat wat duurder is dan bij een 'doorsneewoning'. ,,Maar dit is Strijp-S, hier willen we ook bijzonder projecten realiseren om het creatieve hart vorm te geven."

Duurzame energie

Trudo zoekt nog naar een mogelijkheid om de toren ook te voorzien van duurzame energie. Zonnepanelen op het kleine oppervlak aan dak zetten hier niet veel zoden aan de dijk. Daarom bekijkt de corporatie of het mogelijk is een grote windturbine op het dak te bouwen.