Stroomnet vol in bijna heel Brabant: dat zit zonneparken in de weg

DEN BOSCH/TILBURG - Nog vóór Brabant deze zomer definitieve plannen voor zon- en windenergie moet inleveren, lopen die op veel plaatsen vast. In een groot deel van de provincie is per direct amper of geen ruimte meer op het elektriciteitsnet.

Op de website van netbeheerder Enexis kleurt de kaart van Brabant vandaag grotendeels oranje. Twaalf van de 31 stroomstations in de provincie zitten zodanig vol dat er voorlopig geen plek is voor nieuwe grootschalige zonne- of windparken. Het gaat om stations in onder meer Breda, Waalwijk, Den Bosch en Helmond. Nog eens twaalf stations zijn bijna vol.

Eerder al gingen stations in noordoost Brabant en Reusel-De Mierden volledig op slot. Slechts vijf stations in de provincie hebben momenteel nog géén acuut capaciteitsprobleem.

Niet bij te benen

Het aantal duurzame opwekkers in Brabant is explosief gestegen, vooral het aantal zonneparken en -daken. ,,Van 800 in 2018 naar ruim 3000 afgelopen jaar”, vertelt Daphne Verreth, manager energietransitie bij Enexis. Zonne-projecten zijn goed voor tachtig procent van alle plannen voor duurzame energie.

,,Een zonnepark realiseer je in twee jaar. De bouw van een nieuw hoogspanningsstation kost al gauw vijf tot zeven jaar”, zegt Gert Aanhaanen van landelijke netbeheerder TenneT. ,,We kunnen de vraag niet bijbenen.” Probleem is bovendien de grilligheid van zonne-energie: het net moet berekend zijn op de kenmerkende pieken en dalen.

Van oranje naar rood

Voor de oranje regio’s wordt nu eerst zogeheten congestie-onderzoek gedaan. Hierbij wordt onderzocht of voorlopig nog wat meer duurzame opwekking kan worden aangesloten, waarbij voor de 'piekuren' een beperking van de opwekking geldt. De exploitant van een zonnepark wordt in dat geval financiëel gecompenseerd. Maar daar zit een grens aan. Is die grens bereikt, dan kleurt de betreffende regio rood en is helemaal niets meer mogelijk.

Zonnepanelen op woningen blijven altijd mogelijk, maar Enexis moet dus in veel regio’s wel ‘nee’ verkopen aan nieuwe aanvragen voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit.

De vlag uit

Dat betekent niet dat de vlag uit kan bij iedereen die bang is voor een geplande windmolen of zonneweide in zijn achtertuin. Initiatiefnemers die al ruimte op het stroomnet hadden gereserveerd, kunnen namelijk gewoon aan de slag. Zij regelen de reservering vaak als eerste, Enexis is immers wettelijk verplicht te werken volgens het principe ‘eerst komt eerst maalt’. Mocht de gemeentelijke vergunning alsnog uitblijven, dan komt weer ruimte vrij. Over concrete projecten doet Enexis geen uitspraken.

Worsteling

Gemeenten worstelen met het volle stroomnet. Om de doelstelling uit het Klimaatakkoord te halen - 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 - heeft ieder zijn eigen opgave voor de opwek van duurzame energie. Zonder grote zonneweides of een stel windturbines, wordt dat lastig.