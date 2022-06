Stroomstop strooit zand in motor van Brabant

Brabants elektrici­teits­net kan de vraag niet meer aan: voorlopig geen nieuwe aansluitin­gen voor bedrijven

EINDHOVEN - De vraag naar stroom in Brabant neemt zo explosief toe, dat er vanaf donderdag geen ruimte meer is voor nieuwe of zwaardere aansluitingen voor bedrijven. Netbeheerder Tennet stelt per direct een tijdelijke stop in voor álle aanvragen, zowel voor de afname als de opwek van stroom.

9 juni