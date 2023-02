Student heeft geen zin in werken in apotheek, personeelstekort loopt op: ‘We lopen op onze tenen’

'Voor vandaag hebben we stamp, dan is het op', Jo (82) en Ria (81) kunnen al drie weken niet naar buiten door kapotte lift

OSS – Ze wonen op de tweede verdieping van een prachtig appartementencomplex, maar de lift is al drie weken buiten werking. En dus zijn Jo (82) en Ria (81) Spierings uit Oss al drie weken niet buiten geweest. Ze kunnen niet naar de dokter, niet naar de fysiotherapie, en de koelkast is leeg. ,,Voor vandaag hebben we stamp, dan is het op.”

31 januari