Student Tilburg University Remco van Dooren (21) wil gemeenteraad in

TILBURG/EINDHOVEN - Aanvankelijk was Remco van Dooren keeper toen hij met de jongens uit de straat in het Eindhovense kerkdorp Acht ging van voetballen. Maar dat duurde maar even. Al snel was hij de scheidsrechter. Inclusief gele en rode kaarten. In gesprek met een aankomend politicus, jong en razend-enthousiast.

Op de basisschool in Acht wist iedereen het al: Remco, die gaat later vast en zeker de politiek in. Anderhalf decennium later komt die voorspelling uit. Het moet raar lopen wil de 21-jarige Remco van Dooren na de verkiezingen in maart van het volgend jaar niet in de banken van de Eindhovense gemeenteraad belanden.

Van Dooren, al weer bijna vier jaar voorzitter van de Dorpsraad van Acht, staat tweede op de kieslijst van het CDA bij die verkiezingen. Hij staat daarmee net achter lijsttrekker Linda Hofman, met haar 29 jaar ook nog een relatief jonkie in de politiek. "Het is werkelijk een prachtige plek geworden, echt veel hoger dan ik verwacht had", zegt de jonge student bestuurskunde aan de Tilburg University trots. "Dit is gewoon een droomstart."

Dorpsraad Acht

Toch had het weinig gescheeld of hij was vier jaar geleden al de Eindhovense politiek ingerold. Hij was toen net gekozen als voorzitter van de Dorpsraad in Acht, die na een zieltogende periode een frisse doorstart had gemaakt. "In de aanloop naar verkiezingen kwam de ene na andere partij in Acht langs om te horen wat er leefde en speelde. En bijna allemaal vroegen ze daarna of ik niet bij hen op de lijst wilde staan."

Hij stond op het punt om 'ja' te zeggen, toen hij het advies kreeg dat hij daar beter nog maar even mee kon wachten. "Dat advies kwam van euro-parlementariër Ria Oomen van het CDA, bij wie ik toen in Brussel stage liep. Zij raadde me aan even te wachten, wat ervaring in de dorpsraad op te doen en me op mijn studie bestuurskunde te focussen. Ik ben blij nu dat ik dat advies opgevolgd heb. Anders was het allemaal wel wat al te hard gegaan, waarschijnlijk."

Stage

Van Dooren was in Brussel terecht gekomen via Elly Blanksma, voormalig lid van de Tweede Kamer voor het CDA, nu burgemeester van Helmond. Ook bij haar had hij stage gelopen. "Toen ik in Den Haag had rondgelopen wist ik het zeker: ik wil de politiek in. Ik wil iets kunnen betekenen voor andere mensen, iets bijdragen aan de maatschappij."

Zijn keuze voor het CDA ligt in het verlengde daarvan. "Gemeenschapszin vind ik erg belangrijk, voor elkaar klaar staan hoort er gewoon bij. Dat is ook niet zo vreemd, want heel Acht is daar van doortrokken. Het dorp kent een hecht en actief verenigingsleven, telt tal van vrijwilligers. En ik hecht heel erg aan normen en waarden, de verruwing van de maatschappij staat me heel erg tegen. Het CDA is daarom voor mij een hele logische keuze."

Inmiddels heeft hij het eerste deel van zijn studie bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg afgerond. Hij behaalde zijn bachelor cum laude, liep tussendoor stage op de Antillen bij de minister-president van Aruba en is net begonnen aan zijn master bestuurskunde én aan een pre-master strategisch management. "Om misverstanden te voorkomen: het komt me echt niet allemaal aangewaaid, hoor. Ik moet er ook voor werken, moeite voor doen."

Rumoerige periode

Nu hij de politiek in gaat, komt begin volgend jaar het moment dat hij bij de Dorpsraad moet stoppen. Hij sluit dan een bij vlagen rumoerige periode af, waarin de Dorpsraad verschillende malen de publiciteit haalde: met de roep om het aanpakken van de rattenoverlast - aanvankelijk door de gemeente ontkend - en met de omstreden en uiteindelijk afgeblazen bouwplannen van een supermarkt op dierenweide in het dorp.