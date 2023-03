Studenten Avans aan de slag bij Inloop de Pastorie voor NLdoet

Jeroen Slootmans van Topaze Schijndel is de Zorgver­slim­mer 2023

SCHIJNDEL - Directeur Jeroen Slootmans van jeugdzorginstelling Topaze in Schijndel is de Zorgverslimmer van het jaar 2023. Met zijn ‘armbanden’ kunnen jongeren in de jeugdzorg en ouderen met dementie via een GPS-signaal worden gevolgd.