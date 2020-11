Studeren op de Spoedeisende Hulp? Nieuwe opleiding ziekenhuis enorm populair

TILBURG - Ze werken hard. Ze werken over en ze werken zonder pauze. De verpleegkundigen in de acute zorg doen wat ze kunnen met de mensen die ze hebben. Zorgde corona eerst voor een vloedgolf aan patiënten. Nu zorgt het voor een stroom aan uitvallende collega's. Corona maakte ze ziek, ze zitten door het virus gedwongen in quarantaine of ze zijn nog moe van de eerste golf. Het ziekteverzuim is hoog en ze waren al niet met veel. De SEH kampt al jaren met een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. De kwetsbaarheid van een krap personeelsbestand laat zich voelen. Dat moest écht anders, wist Sandra Voeten; de praktijkopleider van het ziekenhuis.