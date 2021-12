Superfan Gerritjan heeft mega Snollebollekes-tattoo op kuit: ‘Ik ga nu heel veel korte broeken dragen’

Nieuwsover­zicht | Stormloop op winkels in Brabantse binnenste­den - Kabinet kondigt voor tweede winter op rij lockdown aan

Het was vandaag enorm druk in de Brabantse binnensteden. Mensen wilden nog snel kerstinkopen doen, op de laatste open zaterdag in lange tijd. Want de harde lockdown gaat vannacht in tot half januari. Verder vond de politie het euthanasiemiddel bij de verdachte van de moord op supermarkteigenaar Chris Grinwis. En pakketbedrijven onderscheppen dagelijks dozen vol illegaal knalvuurwerk uit Oost-Europa.

18 december