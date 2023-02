Superfan Jurgen over het overlijden van zijn boezemvriend Peter Renkens van de Confetti’s: “Een grote meneer, die me vroeg zijn werk verder te zetten”

Huizenprij­zen stegen vooral hard in Kaatsheu­vel en Loon op Zand: ‘Er is bijna niks te koop’

KAATSHEUVEL - Nergens in de regio stegen de huizenprijzen vorig jaar zo hard als in de gemeente Loon op Zand. In een jaar tijd werden woningen 21 procent duurder. Voor een huis werd gemiddeld 438.500 euro neergeteld.