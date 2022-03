Sushi in Wijchen, sushi in Druten, sushi in Mill: hoe sushi grillig een plek verovert in onze straten (en eetgewoonte)

Sushi, mag je toch wel zeggen, is inmiddels overal. Je kunt sushi bestellen aan Plein 1944 in Nijmegen, je kunt sushi bestellen aan de Houtzagerijstraat in Mill. Ook in Druten vind je sushi en in Wijchen opent binnenkort de derde afhaal van het dorp (ze zoeken nog: bezorgers, kassacrew, sushi-chefs). We naderen dus het moment waarop de laatste Nederlander de Van Dale nog nodig heeft om te weten wat sushi betekent: aha, ‘Japanse snack van rauwe vis met rijst’.



In Wijchen wordt een verlaten Apple-winkel dezer dagen omgebouwd tot Mr. Sushi, een keten met dertig vestingen. Een Amsterdammer die het pand verbouwt, moet zo weer naar Boxmeer, want ja: ook daar. In Druten zit trouwens al een Mr. Sushi. Waar precies?



Schuin tegenover Sushi Pokébowl.