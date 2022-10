Symbolica, Villa Volta, Indische Waterlelies en Raveleijn: Eftelingconcert van extra groot Metropole Orkest

Nieuwsover­zicht | Grootste bierbrou­wer ter wereld boos op Bavaria - Yolande moet anderhalf uur rijden voor griepprik

Een geldprijs van liefst 5 miljoen is gevallen in Nuenen. Ook voor zo’n 450.000 andere Nederlanders was er vandaag goed nieuws. Zij vallen mogelijk tóch binnen het prijsplafond. Verder was er een ontvoering in Tilburg, wil het OM dat Ali G. nog langer vastzit en trof de politie in Breda mogelijk een bus vol drugsafval aan. Bavaria is in een hevig bierconflict terechtgekomen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

11 oktober